Прусский блицкриг

Бисмарк (справа) и Мольтке Старший (слева) при Кёниггреце 3 июля 1866. Немецкий художник Карл Рёлинг Конфликт между Пруссией и Австрией После поражения Дании (Как Англия «надула» Данию), для Бисмарка наступил новый этап в его политической линии по объединению Германии – нужно было заставить отступить Австрию.