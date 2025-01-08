Премьер Украины Шмыгаль отвечал в Раде за закон о демобилизации войск

Украинский премьер Денис Шмыгаль был вызван в парламент для обсуждения закона о демобилизации. Министр обороны Украины запросил отсрочку его разработки до марта следующего года из-за проблем с мобилизацией в стране.
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