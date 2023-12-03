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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Легков: «Конкуренции у нас в команде достаточно. Понятно, что Большунов – явный лидер, но и другие ребята подтягиваются»

«Я думаю, что конкуренции достаточно у нас в команде. Понятно, что Большунов – явный лидер, но и другие ребята подтягиваются и могут составить конкуренцию.

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