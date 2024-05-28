Крымская теннисистка намерена поехать в Париж

Виктория Сафонова «отвоевала» квоту на участие в летних паралимпийских играх 2024 года. Паралимпийский комитет России сообщил вчера вечером, что на квалификационном турнире по настольному теннису в Таиланде россияне получили 5 квот – Виктория Сафонова среди них: «Борьбу за право участвовать в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже вели около 300 спортсменов из 54 стран, в том числе 16 россиян».