Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Меня словоблудие и соплежевания нашего верховного командования поражает и добивает! Итак, что обещали наши руководите...AFP: Украина прим...
  • Виктор Галкин
    Блин, не поверишь) ещё какие очереди. Правда оттуда))С 1 августа росси...
  • Сергей Андросов
    И шо, там очереди россиян?С 1 августа росси...

Крымская теннисистка намерена поехать в Париж

Крымская теннисистка намерена поехать в Париж

Виктория Сафонова «отвоевала» квоту на участие в летних паралимпийских играх 2024 года. Паралимпийский комитет России сообщил вчера вечером, что на квалификационном турнире по настольному теннису в Таиланде россияне получили 5 квот – Виктория Сафонова среди них: «Борьбу за право участвовать в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже вели около 300 спортсменов из 54 стран, в том числе 16 россиян».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lady lyudmila
Пусть едет .
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх