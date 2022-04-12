Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России

ТОКИО, 12 апр – РИА Новости. Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские "Сбербанк" и "Альфа-банк", их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.