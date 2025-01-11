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Сколько яиц в неделю нужно есть, чтобы похудеть? Названо конкретное количество

Сколько яиц в неделю нужно есть, чтобы похудеть? Названо конкретное количество

Ученые дают новые рекомендации по потреблению яиц — кладезя белка и витаминов. Доктор Кэрри Ракстон (Carrie Ruxton), шотландский диетолог, вместе с Мадлен Майерс (Madeleine Myers) представили результаты своего исследования в престижном журнале Nutrients.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Уж  6  я  точно  съедаю, но  не  худею.
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13 час.
Ч
Чак
Страусиных.
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10 час.
ГН
Галина Назарова
колбасу не жри
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6 час.

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