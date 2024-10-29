WP потеряла 10% читателей из-за отказа поддерживать кандидатов в президенты США

Во вторник продолжилось сокращение числа подписчиков The Washington Post (WP) спустя несколько часов после того, как владелец издания Джефф Безос выступил в защиту решения отказаться от официальной поддержки кандидатов в президенты в рамках усилий по восстановлению доверия к СМИ.