На Черном море – волны дронов: российская армия начала новую операцию

Вера смелых

"А мы ещё и не начинали", выматывая силы Европки и усраины...))) Но время пришло, мы поднакопили все средства поражения, и начинаем. Кто не спрятался - мы не виноваты ))) " На том стояла, и стоять будет Великая Русь!"