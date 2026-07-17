Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Черном море – волны дронов: российская армия начала новую операцию

На Черном море – волны дронов: российская армия начала новую операцию

Накануне, 16 июля российское военное ведомство выложило новые видео ударов наших беспилотников по транспортам в Черном море.

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Комментарии
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Вера смелых
&quot;А мы ещё и не начинали&quot;, выматывая силы Европки и усраины...))) Но время пришло, мы поднакопили все средства поражения, и начинаем. Кто не спрятался - мы не виноваты )))          &quot; На том стояла, и стоять будет Великая Русь!&quot;
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1 м.
Александр Пятнистый
Не в капитуляцию, а в землю. Хороший бандеровец-мертвый бандеровец
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1 м.
Misha Glusch
токо это надо было делать вчера
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1 м.