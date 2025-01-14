Россиянкам назвали оптимальную высоту каблука

Она не должна превышать 5-6 сантиметров Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, так как это может негативно сказаться на кровообращении в икроножной мышце, сообщила РИА Новости врач-флеболог Елена Смирнова.
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