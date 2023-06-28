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Дамир Исмагулов: «Когда проигрываешь- мало, кто проявляет к тебе интерес»

Дамир Исмагулов поделился об отношении к своему первом поражению в UFC от Армана Царукяна: «Когда ты выигрываешь, ты всем интересен, когда проигрываешь – мало, кто проявляет к тебе интерес.

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