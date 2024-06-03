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Петербургский дневник

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Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Автор старейшего книжного телеграм-канала Books & Reviews – о новых увлекательных книгах об известных писателях Известный литературовед-японовед, культуролог, прозаик и литературный критик Александр Чанцев представил в Петербурге глубоко переработанную книгу «Бунт красоты: Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» (18+).

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Предлагаю посмотреть по диагонали непритязательную книжечку &quot;Проза жизни&quot; и оставить здесь отзыв.
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