Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Автор старейшего книжного телеграм-канала Books & Reviews – о новых увлекательных книгах об известных писателях Известный литературовед-японовед, культуролог, прозаик и литературный критик Александр Чанцев представил в Петербурге глубоко переработанную книгу «Бунт красоты: Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» (18+).
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