Коммунизм и алкоголизм, или за что не любят Чубайса

Коммунизм можно сравнить с алкоголизмом. В октябре 1917 года Россия ушла в тяжёлый 75-летний запой, который обошёлся нам безумно дорого, и последствия которого мы будем расхлёбывать ещё много десятилетий.
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