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Дайджест дня: Москвич в такси, нулевые выбросы в Европе и другие события индустрии

Завод Москвич заключил первый крупный контракт на поставку автомобилей. Компания Яндекс в ближайшее время закупит три тысячи кроссоверов Москвич 3 для такси и каршеринга в разных городах России: подписано соглашение с графиком поставок на 2023 год.

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