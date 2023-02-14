Дайджест дня: Москвич в такси, нулевые выбросы в Европе и другие события индустрии

Завод Москвич заключил первый крупный контракт на поставку автомобилей. Компания Яндекс в ближайшее время закупит три тысячи кроссоверов Москвич 3 для такси и каршеринга в разных городах России: подписано соглашение с графиком поставок на 2023 год.