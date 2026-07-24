Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере два палестинца получили ранения и два дома подожжены после того, как десятки израильских поселенцев ворвались в деревню Сарра в мухафазе Наблус на Западном берегу во второй половине дня по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии