Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил на высоту до 2,5 км столб ресуспендированного пепла. Шлейф распространился на расстояние 60 км, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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