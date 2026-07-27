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NQ longs

NQ longs

NQ longs E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! cipher1773 activating NQ longs for the following w33ks lets see ;).

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