Эксперт Хатшуков: при сомнениях в развитии ребенка нужно проверить слух

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков объяснил, когда молчание ребенка требует помощи специалиста.
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