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Спецоперация перешла в опасную фазу: ВСУ срочно переводят на оружие НАТО

Спецоперация перешла в опасную фазу: ВСУ срочно переводят на оружие НАТО

Глава Пентагона Остин взял на себя снабжение захисників незалежності и призвал не бояться ядерного апокалипсиса Александр Ситников Фото: AP/TASS На авиабазе Рамштайн в Германии янки собрали большую военную тусовку, чтобы обсудить борьбу с Москвой.

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