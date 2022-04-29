Спецоперация перешла в опасную фазу: ВСУ срочно переводят на оружие НАТО

Глава Пентагона Остин взял на себя снабжение захисників незалежності и призвал не бояться ядерного апокалипсиса Александр Ситников Фото: AP/TASS На авиабазе Рамштайн в Германии янки собрали большую военную тусовку, чтобы обсудить борьбу с Москвой.