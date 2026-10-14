Прокуратура проверит возможное нарушение прав пассажиров рейса из Нижнекамска. Самолет приземлился в Пулково из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ Территории неподч...
- ИК «Цифровой щит» и ...
- Территории неподч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым