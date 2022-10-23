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Ни один российский игрок не вошел в топ-6 на ЧМ по Доте. В последний раз так было в 2019 году, до этого – в 2016-м

Все игроки из России покинули The International 2022 – чемпионат мира по Dota 2. Отвечай на вопросы про Доту и выигрывай призы! Россия вместе с Перу лидировала по количеству представленных на турнире игроков – 13 человек (без учета Last Chance).

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