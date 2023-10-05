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Древние европейцы были каннибалами

Каннибализм был стандартной погребальной практикой в некоторых частях Европы около 15 000 лет назад, согласно новому исследованию лондонского Музея естественной истории (NHM), которое включало тщательный анализ археологических и генетических свидетельств.

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