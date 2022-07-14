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СМИ: причиной проблем с транзитом в Калининград стали неясные формулировки ЕК

СМИ: причиной проблем с транзитом в Калининград стали неясные формулировки ЕК

- Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила, - пишет The Times.

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