Киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками по переправке наемников для военных действий против РФ и подготовке боевиков для борьбы с законными правительствами в Африке и Сирии.
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