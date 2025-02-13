Компания Lunch получает $27 млн. на создание фастфуда, ориентированного на социальные сети

Стартапы в сфере электронной коммерции, созданные на основе продуктов питания, продолжают поглощать средства, поскольку инвесторы ищут привлекательные потребительские концепции, которые можно масштабировать, не разоряя банк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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