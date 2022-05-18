Царьград

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"Запад его боится": Депутат предложил новый государственный флаг России

"Запад его боится": Депутат предложил новый государственный флаг России

Как отметил Михаил Шеремет, "западные страны фактически объявили войну Знамени Победы". "Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе", - объяснил депутат в интервью РИА Новости.

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