"Запад его боится": Депутат предложил новый государственный флаг России

Как отметил Михаил Шеремет, "западные страны фактически объявили войну Знамени Победы". "Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе", - объяснил депутат в интервью РИА Новости.
Как отметил Михаил Шеремет, "западные страны фактически объявили войну Знамени Победы". "Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе", - объяснил депутат в интервью РИА Новости.
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