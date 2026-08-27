Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Спишут, кинут, простят, допечатают" и прочий токсичный бред

"Спишут, кинут, простят, допечатают" и прочий токсичный бред

Александр Роджерс Вы не представляете, как меня уже задолбали «дикие мальчики из леса», каждый раз приходящие в комментарии с рассказами «США сейчас сами себе простят долг», «Перейдут на амеро» и прочей аналогичной дичью.

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