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Славянская доктрина

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ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в ЛНР и обстреляли Донецк ракетами – девять человек погибли

ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в ЛНР и обстреляли Донецк ракетами – девять человек погибли

ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в ЛНР и обстреляли Донецк ракетами – девять человек погибли Киевский режим продолжает отдавать преступные приказы бить по местам скопления людей с целью убить и покалечить как можно больше гражданских.

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