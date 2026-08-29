ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в ЛНР и обстреляли Донецк ракетами – девять человек погибли Киевский режим продолжает отдавать преступные приказы бить по местам скопления людей с целью убить и покалечить как можно больше гражданских.
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