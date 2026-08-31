Левый берег
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Левый берег

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Левобережный готовят к празднику: пешеходные переходы станут чище

В преддверии Дня города в нашем районе стартовала большая уборка. Коммунальные службы взялись за приведение в порядок пешеходных переходов, чтобы к праздничным выходным 5 и 6 сентября город выглядел опрятно и свежо.

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