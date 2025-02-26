Банки начали вводить комиссию при продаже новых долларов

Российские банки начали вводить комиссию при продаже долларов США нового образца, узнал РИА Новости.Комиссия появилась в СДМ-банке: за обмен рублей на 100 долларов нового образца банк взял комиссию в 200 рублей.
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