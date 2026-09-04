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Пронедра

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Strategic Minerals согласовала продажу Leigh Creek с сохранением роялти

Strategic Minerals согласовала продажу Leigh Creek с сохранением роялти

Strategic Minerals согласовала окончательные условия продажи Leigh Creek Copper Mine в Южной Австралии компании, работающей под названием Cuprum Metals.

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