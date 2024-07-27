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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» – явный лидер по игре, не только на бумаге. Конкурентов нет на данный момент, но тяжело держать форму весь сезон». Мор о команде Семака

«Зенит» – явный лидер по игре, не только на бумаге. Конкурентов нет на данный момент, но тяжело держать форму весь сезон». Мор о команде Семака

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Крылья Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ, а затем одержала победу над «Рубином» также со счетом 4:0 во 2-м туре.

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