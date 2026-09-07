Роднина — о Трусовой: почему мы воспринимаем рождение ребёнка за героизм?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила выступление российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) после возвращения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым