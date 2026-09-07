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Роднина — о Трусовой: почему мы воспринимаем рождение ребёнка за героизм?

Роднина — о Трусовой: почему мы воспринимаем рождение ребёнка за героизм?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила выступление российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) после возвращения.

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