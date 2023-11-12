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Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о правилах поведения на дорогах во время тумана

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о правилах поведения на дорогах во время тумана

На большей части Свердловской области наблюдается ухудшение видимости на дорогах в связи с густым туманом Управляя автомобилем в условиях недостаточной видимости, необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию.

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