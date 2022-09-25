Трое человек пострадали в ДТП в Тверской области

Трое человек пострадали в ДТП, которое произошло на улице Ленина в городе Кимры Тверской области. Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого был молодой человек 1990 года рождения, столкнулся с Renault Logan, пытаясь пересечь главную дорогу.