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Трое человек пострадали в ДТП в Тверской области

Трое человек пострадали в ДТП в Тверской области

Трое человек пострадали в ДТП, которое произошло на улице Ленина в городе Кимры Тверской области. Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого был молодой человек 1990 года рождения, столкнулся с Renault Logan, пытаясь пересечь главную дорогу.

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