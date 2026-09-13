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FiNE NEWS

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Лавров назвал приглашение Зеленского в Москву жестом доброй воли со стороны России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву представляет собой жест доброй воли со стороны России.

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