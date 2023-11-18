Составлен список артистов, которым помогла прославиться Алла Пугачева

Аллу Пугачеву многие российские артисты обвиняют в разрушенной карьере. Такие заявления в свое время делали исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов, а также певицы Маша Распутина и Валентина Легкоступова.
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