Алексей Купин обнимался с полуголой красоткой на дне рождения друзей

Несколько месяцев назад экс-участник «ДОМа-2» расстался с женой Майей Донцовой. Теперь Алексей Купин наслаждается свободой и позволяет себе проводить время с девушками.
Популярные статьи
- Захар Прилепин: «Если бы не события, так и думали бы, что образец мужчины — Данила Козловский»
- Сукачев об Охлобыстине: «В Донбассе дали пистолет, чтобы не попал в плен: «Застрелишь жену, дочь и себя»
- Украинская ведущая Егорова о Зеленском: «Был отважный воробей с яйцами, а превратился в брехливого диктатора»
Свежие комментарии