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Алексей Купин обнимался с полуголой красоткой на дне рождения друзей

Алексей Купин обнимался с полуголой красоткой на дне рождения друзей

Несколько месяцев назад экс-участник «ДОМа-2» расстался с женой Майей Донцовой. Теперь Алексей Купин наслаждается свободой и позволяет себе проводить время с девушками.

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