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Тишина в спальне начинается с двери: на какие параметры смотреть, кроме толщины и красивой отделки

Тишина в спальне начинается с двери: на какие параметры смотреть, кроме толщины и красивой отделки

Грамотно выбранная межкомнатная дверь с хорошей шумоизоляцией — это не каприз, а одно из важных условий комфортной жизни.

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