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РБК: Goldman Sachs продал российские активы местным топ-менеджерам

РБК: Goldman Sachs продал российские активы местным топ-менеджерам

Инвестбанк Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России и продал их часть управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову, а также управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру.

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