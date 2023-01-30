РБК: Goldman Sachs продал российские активы местным топ-менеджерам

Инвестбанк Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России и продал их часть управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову, а также управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру.
Инвестбанк Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России и продал их часть управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову, а также управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру.
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