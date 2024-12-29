Светская «алкогольвица», покинувшая Comedy Woman. Куда пропала и как выглядит Полина Сибагатуллина

Она мечтала поступить в театральный, но родители уговорили выбрать торгово-экономический институт. Полина Сибагатуллина и там нашла способ реализовать творческий потенциал: девушка играла в КВН, а после присоединилась к юмористическому шоу Натальи Еприкян.