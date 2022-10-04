Совфед поддержал законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выразил свою поддержку в отношении конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выразил свою поддержку в отношении конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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