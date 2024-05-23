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Женщина погибла при детонации беспилотника ВСУ в селе под Белгородом

Женщина погибла при детонации беспилотника ВСУ в селе под Белгородом

t.me/Настоящий Гладков Жительница села в Яковлевском городском округе Белгородской области погибла при детонации украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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