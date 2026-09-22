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Нефть вернулась к росту после 4 дней падения

Нефть вернулась к росту после 4 дней падения

Нефть во вторник растет впервые за пять торговых сессий — ноябрьские фьючерсы на Brent прибавили 1,7%, до $102 за баррель.

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