Группы огневой поддержки группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении ежедневно наносят удары по противнику

В их составе работают расчеты FPV – дронов, которые в режиме реального времени обеспечивают освещение обстановки на поле боя, не только обнаруживают цели и выдают целеуказания для артиллерии, но и сами эффективно уничтожают боевые машины и позиции ВСУ.