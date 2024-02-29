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Закон, порядок, государство

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Группы огневой поддержки группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении ежедневно наносят удары по противнику

Группы огневой поддержки группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении ежедневно наносят удары по противнику

В их составе работают расчеты FPV – дронов, которые в режиме реального времени обеспечивают освещение обстановки на поле боя, не только обнаруживают цели и выдают целеуказания для артиллерии, но и сами эффективно уничтожают боевые машины и позиции ВСУ.

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