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Как воспитать толкового и умного ребенка

Как воспитать толкового и умного ребенка

Двадцать четыре совета родителям, которые помогут развить интеллект и мышление ребенка В этой статье представлены самые действенные и важные советы о том, как воспитать толкового и смекалистого ребенка, способствуя его интеллектуальному росту.

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