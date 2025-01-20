Как воспитать толкового и умного ребенка

Двадцать четыре совета родителям, которые помогут развить интеллект и мышление ребенка В этой статье представлены самые действенные и важные советы о том, как воспитать толкового и смекалистого ребенка, способствуя его интеллектуальному росту.
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