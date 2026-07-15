Тимур Иванов обратится в КС РФ, чтобы заключить контракт о службе на СВО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов намерен и дальше добиваться в судебном порядке обязания Минобороны РФ заключить с ним контракт и отправить в зону СВО вплоть до участия в штурмовых подразделениях.
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