Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК «Вагнер»

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», в котором говорится, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участию в вооружённом мятеже.
Популярные статьи
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- Находящийся на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа исследователь вышел на связь
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
Свежие комментарии