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Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК «Вагнер»

Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК «Вагнер»

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», в котором говорится, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участию в вооружённом мятеже.

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