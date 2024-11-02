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Новости Омска

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Возможен срыв кровли, падение конструкций: в Омской области объявлено

Возможен срыв кровли, падение конструкций: в Омской области объявлено предупреждение из-за ветра. Усиление ожидается до 21 м/с.

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