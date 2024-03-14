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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Евпатории открыли обновленную набережную имени Терешковой

В Евпатории открыли обновленную набережную имени Терешковой

В Евпатории открыли после реконструкции набережную имени Валентины Терешковой. Её украсили светомузыкальный фонтан и скульптурная композиция с изображением главных героев повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики».

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