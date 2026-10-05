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Расчеты БПЛА «Ланцет» сорвали ротацию ВСУ на Запорожском участке фронта

Расчеты БПЛА «Ланцет» сорвали ротацию ВСУ на Запорожском участке фронта

Минобороны России опубликовало кадры пресечения попытки ротации ВСУ в Запорожской области силами расчетов БПЛА группировки войск «Восток».

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